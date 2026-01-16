Incidente nei pressi dell’incrocio per il Distretto Asp: lunghe code e rallentamenti dalle 9

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi nella zona industriale di Rende, nei pressi dell’incrocio che conduce al Distretto dell’Asp di Cosenza. Due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate intorno alle ore 9.

Il sinistro è avvenuto lungo un tratto di strada particolarmente trafficato, che collega la Presila alla città di Rende attraversando l’area industriale. A seguito dell’impatto si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, con rallentamenti significativi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli organi competenti per i rilievi e per la gestione del traffico. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle eventuali conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti.