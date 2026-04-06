Un diverbio nato, secondo i primi accertamenti, per motivi di vicinato tra familiari si è trasformato in un grave episodio di sangue nella mattinata di oggi a Le Cannella, nel territorio di Isola Capo Rizzuto. Un uomo di 58 anni, A.M., è stato accoltellato dal nipote al culmine della discussione ed è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Crotone, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il giovane, invece, si è dato alla fuga subito dopo il ferimento ed è attualmente ricercato dai carabinieri.

La vittima è un allevatore che vive e lavora fuori dalla Calabria e che in questi giorni era rientrato a Isola Capo Rizzuto per trascorrere le vacanze di Pasqua. Ma neppure il clima delle festività avrebbe fermato rancori familiari che, secondo quanto emerge, andavano avanti da tempo e che questa mattina sarebbero riesplosi in modo violento.

La lite tra zio e nipote degenerata in accoltellamento

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe nato all’interno di una discussione tra parenti legata a vecchie tensioni di vicinato. Il confronto tra lo zio e il nipote si sarebbe rapidamente acceso fino a diventare un litigio violento.

È in quel momento che il giovane avrebbe estratto un coltello e colpito il 58enne al fianco sinistro. Un gesto improvviso che ha fatto precipitare la situazione e che ha lasciato l’uomo gravemente ferito in campagna, mentre l’aggressore si allontanava facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito trasportato in elisoccorso a Crotone

La coltellata ha provocato una lesione seria. In un primo momento il 58enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 arrivata da Isola Capo Rizzuto. I sanitari, dopo una prima valutazione, hanno però ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza, viste le condizioni giudicate preoccupanti.

Il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento, secondo quanto riferito dai sanitari del nosocomio crotonese, le sue condizioni vengono definite stabili, anche se l’uomo resta ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri cercano il giovane in fuga

Subito dopo il ferimento, sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere le testimonianze delle persone presenti o informate sui fatti. Il giovane che ha colpito lo zio è ancora ricercato.