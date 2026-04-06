Un momento di relax in famiglia si è trasformato in una tragedia sfiorata. Un ragazzo di 12 anni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Infermi di Rimini dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio nella spa di un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini, dove si trovava con i genitori per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 5 aprile. La famiglia, originaria di Ascoli Piceno, era scesa nella zona benessere dell’albergo per utilizzare la vasca idromassaggio. In pochi istanti, però, la permanenza nella spa si è trasformata in un incubo.

Il dodicenne risucchiato dal bocchettone della vasca

Secondo quanto emerso, mentre padre, madre e figlio si trovavano all’interno della vasca, profonda circa un metro, il dodicenne sarebbe stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione. Una gamba del ragazzino sarebbe rimasta incastrata, mentre la forza di aspirazione dell’impianto gli avrebbe impedito di riemergere.

Il ragazzo sarebbe quindi rimasto sott’acqua per diversi minuti prima di poter essere liberato e recuperato. Quando è stato tirato fuori dalla vasca aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiaco. Un quadro drammatico che ha reso immediatamente evidente la gravità della situazione.

La corsa disperata all’ospedale di Rimini

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al dodicenne. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero è arrivato da Ravenna e ha trasportato il ragazzo all’ospedale Infermi di Rimini, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. In queste ore il dodicenne lotta tra la vita e la morte, mentre i familiari vivono momenti di angoscia dopo quanto accaduto nella struttura alberghiera del Riminese.

Le indagini dei carabinieri sull’incidente nella spa

Dopo l’incidente, nell’hotel sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Novafeltria, incaricati di effettuare i rilievi, raccogliere le testimonianze e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.