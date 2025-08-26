Il ferito ha vent’anni e ha riportato lesioni a braccia e gambe, dopo il suo ricovero l’aggressore si è recato in ospedale per completare l’opera e ha finito per scagliarsi anche contro i carabinieri
I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza D.Y., 31enne di origine marocchina ma da tempo residente a Trebisacce, in quanto ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.
I fatti risalgono alla notte del 25 agosto, allorquando, durante una violenta lite in strada, l’uomo attingeva ripetutamente con un’arma da taglio del tipo machete il fratello 20enne, provocandogli numerose lesioni agli arti superiori e inferiori.
Mentre il malcapitato si trovava presso il pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce per ricevere le cure del caso, D.Y. raggiungeva la struttura sanitaria tentando di guadagnare l’accesso al fine di aggredire nuovamente il fratello. A questo punto, durante le operazioni di contenimento, il 31enne si scagliava contro i Carabinieri nel frattempo intervenuti, ponendo in essere ulteriori condotte di resistenza e violenza contro i militari.
L’attività complessivamente posta in essere ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.