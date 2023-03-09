Operazione della Procura animafia reggina contro le cosche dei Piromalli e Molè, fra gli indagati c'è anche un finanziere

Nuovo colpo contro le potenti cosche di Gioia Tauro dei Piromalli e Molè. È in corso una vasta operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, coordinata dalla Procura antimafia di Reggio Calabria: 49 persone arrestate (34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari).

Sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti, importazione internazionale di sostanze stupefacenti. Tra gli indagati risulta un militare della Guardia di Finanza.

Gli indagati

Andrea Alampi (classe 1989)

Antonio Albanese

Gaetano Amato

Alfonsino Barilla

Vincenzo Barillà

Cosimo Berlingieri

Francesco Bevilacqua

Gioacchino Cananzi

Salvatore Carbone

Fiore Chiera

Giuseppe Chiera

Rosario Mazzaferro

Aurelio Messineo

Vincenzo Simone Minniti

Vittorio Minniti

Antonio Mole

Federico Palumbo

Salvatore Palumbo

Arcangelo Piromalli

Grazia Piromalli

Cosimo Romagnosi

Domenico Romagnosi

Armando Siviglia

Giuseppe Squillace

Salvatore Tosto

Gaetano Verga

Gregorio Coccia

Federico Copelli

Massimiliano Copelli

Francesco Cordì

Giuseppe Coronese

Giuseppe Ferraro

I. F.

Antonio Franza

Emesto Madaffari

Giovanni Madafferi

Carmine Mardecheo

Maria Marino

Salvatore Marzano

Le indagini

Le indagini, svolte tra il 2020-2021, hanno consentito di individuare gli assetti funzionali della cosca Piromalli, di cui è giudiziariamente accertata la primazia nel narcotraffico e l’incidenza territoriale nel controllo della Piana. L’operazione, indicata in maniera convenzionale con il nome di «Hybris» (a sottolineare la tracotanza che caratterizza l’imposizione della vis mafiosa) – partendo dall’osservazione del territorio, si è posta l’obiettivo di incidere sulla struttura organizzativa della cosca dominante nella Piana.

Oltre alle misure personali il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha riguardato anche il sequestro preventivo di una ditta (con il relativo compendio aziendale), attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, e di due proprietà immobiliari utilizzate per agevolare le attività criminali della cosca e che rappresentano il profitto delle medesime attività delinquenziali, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di Euro.