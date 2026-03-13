I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di alcuni testimoni che avrebbero notato alcuni movimenti sospetti poco prima che scoppiasse il rogo

Notte di paura a Pietrapaola, dove due automobili sono state distrutte da un incendio divampato in via Alvaro. Le fiamme sono state notate da alcuni residenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo ed evitare che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli o alle abitazioni vicine.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato subito i primi accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ipotesi investigative, non si esclude la matrice dolosa. Gli inquirenti stanno infatti indagando a tutto campo per capire se dietro l’incendio possa esserci un gesto volontario.

Nel frattempo sono state acquisite le prime testimonianze di alcuni residenti della zona che avrebbero notato movimenti sospetti poco prima che le fiamme avvolgessero le due vetture.