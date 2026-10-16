Una decina di mezzi pesanti stazionano a Settimo di Rende, all’imbocco di via Cristoforo Colombo. Un secondo presidio è segnalato tra Montalto Uffugo e Rose, in località Coretto
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Sono due i punti nevralgici della protesta degli autotrasportatori nell'area urbana cosentina ed interessano in particolare il territorio a Nord del capoluogo a cavallo della zona industriale di Rende e Montalto Uffugo.
In particolare, si registra lo stazionamento di una decina di mezzi pesanti all'imbocco di Via Cristoforo Colombo a Settimo di Rende, all'altezza della rotatoria di collegamento con Quattromiglia e un altro presidio nei pressi del bivio tra Montalto e Rose, in prossimità di località Coretto. Al momento non si registrano disagi alla circolazione.