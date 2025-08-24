Il ballerino e presentatore tv Stefano De Martino atteso al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Social
Salvatore Bruno
Salvatore BrunoGiornalista

Giornalista e reporter televisivo da oltre vent'anni, ha maturato una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale occupandosi dei rapporti con la stampa di diverse figure politiche.


Inviato al seguito della delegazione della Regione Calabria al festival di Sanremo del 1997, ha lavorato per un biennio nell'ufficio stampa del Comune di Cosenza e curato la comunicazione della Commissione Riforme e decentramento e della Commissione contro la 'ndrangheta del Consiglio Regionale della Calabria.


Curatore del progetto culturale "Sulle orme di Ulisse", realizzato in Sicilia, è stato inoltre radiocronista delle gare di serie B del Cosenza Calcio. Ha scritto sulle pagine di diversi quotidiani locali e nazionali, tra i quali Il Mattino, Leggo e il Corriere dello Sport. Come autore musicale ha vinto il Festival del Mare di Ancona nel 1993.

7 agosto 2025
Ore 17:05
5 agosto 2025
Ore 13:17
31 luglio 2025
Ore 14:30
31 luglio 2025
Ore 12:00
29 luglio 2025
Ore 09:40
23 luglio 2025
Ore 17:30
19 luglio 2025
Ore 09:22
16 luglio 2025
Ore 13:49
14 luglio 2025
Ore 15:30
11 luglio 2025
Ore 19:00