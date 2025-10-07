Due adolescenti si affrontano in via Nazionale tra urla e spintoni. I passanti assistono, i video diventano virali e riaccendono il tema della violenza giovanile. Una rissa tra due ragazze, entrambe adolescenti, ha animato via Nazionale a Rossano, quando i negozi erano ancora aperti. Le due giovani si sono affrontate tra urla e spintoni, davanti a decine di testimoni. Qualcuno a poca distanza ha ripreso la scena con il cellulare. I video, diffusi rapidamente sui social, mostrano una lite fisica violenta, mentre alcuni coetanei osservano senza intervenire. Nessuna presenza visibile delle forze dell’ordine nei filmati. Nell'immagine appare anche un bimbo di appena 3 /4 anni che assiste all'orribile scenario.

L’episodio si inserisce in un fenomeno sempre più frequente: scontri tra adolescenti che si trasformano in spettacolo pubblico, amplificati dalle condivisioni online. La rissa diventa contenuto, il dolore spettacolo, e il confine tra gioco e violenza sembra dissolversi.

Da tempo si segnala l’aumento di comportamenti aggressivi tra i più giovani, alimentati da modelli di emulazione e dalla ricerca di visibilità. Intanto, ci si interroga sul silenzio degli adulti e sul ruolo dei social in questa spirale che trasforma la rabbia in intrattenimento.