Nei giorni scorsi, la madre del giovane aveva lanciato un accorato appello per chiedere aiuto. Dopo la pubblicazione, la famiglia è stata travolta da una valanga di affetto e solidarietà, anche da parte dei rappresentanti istituzionali. Tra questi, il consigliere regionale di “Noi Moderati” Riccardo Rosa

Il consigliere regionale della Calabria Riccardo Rosa, eletto tra le file di “Noi Moderati”, nella giornata di ieri ha incontrato la famiglia di “Giovanni”, il ragazzo bipolare refrattario alle cure che qualche giorno fa aveva lanciato un appello dalle colonne del nostro giornale per chiedere aiuto.

L’incontro

L’incontro è avvenuto ieri sera nell’abitazione della famiglia del giovane, che vive in un piccolo comune della Riviera dei Cedri. Rosa, sul territorio per precedenti impegni istituzionali, si è poi recato a casa del ragazzo per portare personalmente la sua vicinanza e visionare la fitta documentazione medica. Poi si è fermato a lungo a dialogare con i genitori di “Giovanni”, (così lo abbiamo ribattezzato per tutelare la sua privacy, ndr), e capire quali siano i loro disagi, comuni a tante altre famiglie che vivono situazioni analoghe.

Nessuna promessa, ma tanto impegno

Il consigliere regionale Riccardo Rosa non ha fatto alcuna promessa ai genitori del ragazzo, tranne quella di continuare a seguire il caso e verificare, nei limiti del suo ruolo istituzionale, che tutti i diritti siano garantiti, come quello del “Progetto di vita”, a cui la famiglia ha dovuto rinunciare per presunta mancanza di fondi regionali erogati al comune capofila del distretto interessato.

La vicinanza istituzionale

«Ci sentiamo sollevati – ha detto la madre del giovane -. Dopo il nostro appello, sono arrivati centinaia di messaggi e commenti pubblici, che noi stiamo leggendo, uno ad uno, siamo stati travolti da un’ondata di affetto e di solidarietà. Poi ci hanno subito contattato i consiglieri regionali Antonio De Caprio e Riccardo Rosa e questa vicinanza delle istituzioni ci ha riempito di gioia, non ce l’aspettavamo. Speriamo bene. Il nostro unico desiderio è che nostro figlio possa ritrovare la sua serenità».