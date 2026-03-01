Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto Padovano che lo ha trasmesso a Palazzo dei Bruzi. Il pubblico consesso bruzio ne prenderà atto alla prima seduta

Roberto Sacco, vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, è stato sospeso dal suo ruolo di consigliere con un provvedimento prefettizio emanato dal Prefetto Rosa Maria Padovano. Il documento è stato trasmesso a Palazzo dei Bruzi ed indirizzato alla segretaria generale Virginia Milano. Il pubblico consesso bruzio prenderà atto della decisione alla prima convocazione utile. Resta un punto di domanda se possa o meno indicare per procura il suo voto per le Provinciali domenica prossima.

Come noto, Roberto Sacco si trova ai domiciliari dopo che a margine del provvedimento iniziale, emesso dall’ufficio gip su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, coordinata dal procuratore capo Vincenzo Capomolla, era stato condotto nella casa circondariale di via Popilia dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’esponente politico sarebbe gravemente indiziato dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le ipotesi investigative saranno ora oggetto del contraddittorio nelle successive fasi del procedimento.