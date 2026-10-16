Avrebbe minacciato di morte la moglie e tentato di colpirla con un machete. Un uomo di 40 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dai carabinieri a Rossano e condotto nel carcere di Castrovillari.

L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in via Piave, a Rossano. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Rossano, con il supporto dei colleghi del Radiomobile.

Secondo la ricostruzione fornita, l’uomo avrebbe rivolto le minacce alla donna tentando poi di colpirla con l’arma. Dopo l’intervento dei carabinieri, il quarantenne è stato arrestato e trasferito nella struttura penitenziaria.