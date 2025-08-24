Rossano, bambino cade dal primo piano. In elisoccorso trasportato a Cosenza

Sezioni Cosenza Menu Group
Giornalista pubblicista, la sua esperienza con il mondo dell’informazione inizia tra le emittenti radiofoniche private dell’Alto Jonio durante gli anni ’80: prima Radio Tir, poi Radio Rossano Centro di cui, nel tempo, assume la direzione delle testate giornalistiche. Corrispondente sportivo, ben presto passa alla cronaca politica, nera e giudiziaria ideando e conducendo vari format di informazione quotidiana. Nel 1996 parte la collaborazione con il Quotidiano del Sud, nel 1999 passa a La Gazzetta del Sud, in seguito assume la carica di responsabile della sede decentrata prima de La Provincia Cosentina, poi di Calabria Ora.
Dopo una ripresa della collaborazione con il Quotidiano del Sud, nel 2013 fonda - assumendone la carica di direttore responsabile - la testata giornalistica online Informazione & comunicazione, su cui scrive e realizza servizi giornalistici di inchiesta sulla cronaca locale. Conduce il format televisivo Talking in onda su EsperiaTv, Telelibera Cassano, Teletebe, Mediasud e varie web Tv.