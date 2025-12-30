È successo nel catanzarese ed è la seconda volta che eventi del genere accadono nel piccolo borgo. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse

Un parroco di un piccolo centro della provincia di Catanzaro è al centro di una vicenda che ha rapidamente scosso l’intera comunità. Il sacerdote sarebbe stato sorpreso in un momento di intimità con una donna sposata all’interno della sacrestia, e a scoprirli sarebbe stato proprio il marito della donna. La notizia, emersa poco dopo le festività natalizie, si è diffusa in breve tempo tra i residenti, alimentando commenti e indiscrezioni. Ora si attende una possibile presa di posizione da parte della diocesi.

Nel passato recente, nello stesso comune, si era già verificato un episodio simile che aveva portato all’allontanamento di un altro religioso. Un precedente che contribuisce ad aumentare l’attenzione e il clamore attorno alla vicenda attuale. Secondo quanto riportato, la reazione del marito avrebbe rischiato di degenerare, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare conseguenze più gravi.

Si tratta di un caso che, pur colpendo per il contesto in cui si è verificato, non rappresenta un fatto isolato. Episodi di questo tipo si sono già registrati in altre realtà, mettendo in evidenza il contrasto tra il ruolo pubblico di un sacerdote e la sfera privata delle relazioni personali. Prima di giungere a conclusioni definitive, resta necessario attendere gli accertamenti e ascoltare tutte le versioni dei fatti. Ogni valutazione ufficiale spetta esclusivamente alle autorità ecclesiastiche competenti.