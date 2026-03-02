A Scalea, nella notte tra domenica e lunedì, un’automobile parcheggiata in via Valensise, una traversa di via Po, nei pressi della piscina comunale, è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme. Il mezzo sarebbe ricondubile a C. M., un esponente della politica locale, attualmente segretario regionale del partito Italia Sovrana.

Al momento i militari della Compagnia dei Carabinieri di Scalea indagano in ogni direzione e non è esclusa la matrice dolosa. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, mente i vigili del fuoco hanno subito domato il rogo, evitando gravi conseguenze.

«Siamo profondamente scossi per il vile atto avvenuto questa notte - ha scritto il gruppo di minoranza consigliare Scalea Oltre -. La violenza non può e non deve vincere sulla forza della nostra comunità.

Confidiamo nella giustizia affinché i responsabili vengano individuati. Se venisse confermata la pista dolosa legata all'attività politica, condanniamo con la massima fermezza questo vile atto e ne prendiamo le distanze.