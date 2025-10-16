Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestale della Stazione di Longobardi sono intervenuti a Falconara Albanese a seguito di una segnalazione di un’associazione locale, che denunciava uno sversamento di reflui fognari nel torrente Peschiera.

Durante il sopralluogo è stato individuato, nascosto dalla vegetazione ripariale, un pozzetto della condotta fognaria comunale dal quale partiva una tubazione in cemento non autorizzata, interrata e collegata direttamente al torrente. Dalla condotta fuoriuscivano acque torbide e maleodoranti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, la tubatura è stata posta sotto sequestro e il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese è stato deferito per i reati di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione illecita degli stessi.

Parallelamente, i militari hanno effettuato controlli anche nel territorio di Amantea, nell’ambito della campagna regionale “Tolleranza Zero” contro i reati ambientali. Grazie all’impiego di droni, in località Formiciche sono stati individuati due episodi di combustione illecita di rifiuti. Anche in questo caso, le indagini hanno portato al deferimento di due persone per abbandono, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti.