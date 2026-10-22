L’episodio è avvenuto ieri sera a Montalto Uffugo: l’uomo ha riportato ferite a una mano e lievi contusioni. Soccorso dai sanitari del 118 si è recato in ospedale per le cure del caso

Uno dei manifestanti del presidio degli autotrasportatori è stato investito ieri, in serata, a Montalto Uffugo, dove da giorni c'è uno dei presidi della protesta. L'uomo ha riportato ferite alla mano e lievi contusioni. È stato soccorso sul posto dai sanitari del 118. L'uomo si è poi recato in pronto soccorso per le cure del caso. Indagini della Polizia per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto, in serata la Fedralog ha comunicato lo stop immediato della protesta in vista sia del Consiglio dei ministri di domani e del prossimo incontro con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.