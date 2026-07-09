L’uomo tornato da un viaggio in Nigeria ha rifiutato le avance della signora che non vedeva da oltre un mese. La donna non ha gradito, chiedendo l’intervento del 112

Una chiamata al 112 ha portato gli agenti in un appartamento di via Garibaldi per una discussione tra coniugi. Protagonisti una donna e un uomo di origine nigeriana residenti in città. Il motivo? Il marito aveva rifiutato un rapporto sessuale con la moglie. L’uomo era rientrato da poco da un prolungato soggiorno di oltre un mese nel suo paese d’origine. Stanco per il lungo viaggio aereo, aveva spiegato alla compagna di non sentirsi in condizioni per avere un rapporto intimo. Una motivazione che la donna non ha accettato, interpretandola come possibile segnale di problemi più profondi nella coppia.

Al culmine della lite, la moglie ha deciso di contattare le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno ascoltato entrambe le parti e hanno invitato i due a calmarsi, senza che emergessero elementi di reato o situazioni di pericolo. Nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dell’uomo. Il caso ha attirato l’attenzione per la sua particolarità. In una coppia che non si vedeva da settimane, il rifiuto del marito ha acceso una discussione che ha finito per coinvolgere la polizia. Secondo quanto riportato dalle testimonianze, non c’è stata alcuna forma di violenza fisica: solo un netto “no” motivato dalla stanchezza.

Episodi come questo, anche se insoliti, mettono in luce come le dinamiche intime all’interno delle coppie possano talvolta sfociare in veri e propri conflitti domestici. La stanchezza accumulata dopo viaggi lunghi o periodi di separazione resta una delle cause più citate in situazioni analoghe, senza che questo implichi necessariamente una crisi di coppia. Le forze dell’ordine hanno gestito l’intervento come una normale mediazione tra coniugi, ricordando a entrambi l’importanza di gestire i contrasti in modo civile. La vicenda si è conclusa senza conseguenze penali, ma diventando virale sui social.