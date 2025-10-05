Attimi di tensione in Piazza della Vittoria, il primo cittadino soccorso e ricoverato a Castrovillari

Momenti di apprensione questa mattina davanti al seggio elettorale delle scuole elementari di Piazza della Vittoria, a Spezzano Albanese. Intorno alle 12 il sindaco Ferdinando Nociti ha accusato un malore.

La scena ha destato preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi.

Secondo le prime valutazioni, si sarebbe trattato di un abbassamento di pressione, probabilmente collegato a uno stato febbrile già manifestato nella giornata di ieri. Per consentire le operazioni di assistenza, la strada è stata chiusa al traffico per circa mezz’ora.

Dopo le cure iniziali, il sindaco si è ripreso ed è stato trasferito all’ospedale di Castrovillari per ulteriori accertamenti.