È morto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale di Cosenza Daniele Tarsitano, 33 anni, originario di Pietrafitta. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la Strada statale 107 Silana-Crotonese, nel tratto che attraversa il territorio di Zumpano.

Le condizioni del 33enne erano apparse subito critiche e, nonostante le cure prestate dai sanitari, nelle scorse ore ne è stato dichiarato il decesso. Le cause e l’esatta dinamica del sinistro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

La notizia ha suscitato profondo sgomento a Pietrafitta e nell’area presilana, dove Daniele Tarsitano era conosciuto e stimato. Il giovane lavorava nella zona industriale di Rende.