Le condizioni meteo avverse registrate nei giorni scorsi hanno imposto una rimodulazione degli interventi in corso lungo la Strada statale 682 Jonio Tirreno. Anas ha infatti disposto la sospensione temporanea delle lavorazioni di finitura all’interno delle gallerie Galleria Limina e Galleria Torbido, con l’obiettivo di agevolare la mobilità e garantire le migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

La decisione è stata assunta a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio, rendendo necessario uno stop precauzionale dei cantieri. Una sospensione che, se da un lato ha consentito di ridurre i disagi per gli automobilisti nelle ore diurne, dall’altro ha comportato uno slittamento del cronoprogramma dei lavori.

Per recuperare i tre giorni di fermo e consentire il completamento degli interventi programmati, Anas ha stabilito che le lavorazioni di finitura proseguiranno fino alla notte del 28 gennaio compreso. Di conseguenza, le gallerie Limina e Torbido resteranno chiuse al traffico in orario notturno a partire dalla notte di lunedì 26 gennaio e fino a mercoledì 28 gennaio, sempre compreso.

La misura, spiegano fonti tecniche, è finalizzata a concentrare le attività più impattanti nelle fasce orarie a minor flusso veicolare, riducendo al minimo i disagi e garantendo al tempo stesso il rispetto degli standard di sicurezza. La Statale 682 Jonio Tirreno rappresenta infatti un’arteria strategica per i collegamenti tra le aree ionica e tirrenica della Calabria, con volumi di traffico significativi anche nelle ore serali.