Code chilometriche e carreggiata chiusa all’altezza del km 269, dopo la galleria di Fiego II. Sul posto personale Anas e mezzi di soccorso per liberare la strada

Traffico completamente paralizzato, questo pomeriggio, sull’autostrada del Mediterraneo in direzione sud. Un incidente si è verificato all’altezza del chilometro 269, subito dopo la galleria di Fiego II, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano.

La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento, ma l’impatto — avvenuto in una delle zone più trafficate dell’arteria — ha costretto alla chiusura temporanea della carreggiata sud. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas, impegnate nel gestire la viabilità e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.