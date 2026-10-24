Il religioso calabrese scomparso nel 1995 è tra i sei nuovi servi di Dio per i quali il Pontefice ha autorizzato i decreti sulle virtù eroiche. Il riconoscimento rappresenta una tappa nel percorso verso la beatificazione

Papa Leone XIV ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti sul riconoscimento delle virtù eroiche di sei servi di Dio, che acquisiscono così il titolo di venerabili. La decisione, annunciata il 24 ottobre, riguarda religiosi, sacerdoti e una laica consacrata che hanno dedicato la propria vita alla fede e alla missione della Chiesa in diversi Paesi.

Come riporta l’Ansa, il riconoscimento delle virtù eroiche interessa Friedrich Kaiser Depel, Oreste Marengo, Margarita Bavosi, Domenico Pogliani, Alessandro Vitetti e Daniele di San Giovanni Rotondo.

Tra i sei figurano personalità che hanno svolto il proprio ministero in contesti geografici e religiosi differenti. Friedrich Kaiser Depel, primo prelato territoriale di Caravelí, in Perù, era un religioso della Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù e fondatore delle Suore Missionarie di Gesù Verbo e Vittima. Oreste Marengo, invece, era un vescovo salesiano che ha svolto il proprio ministero in India.

Il decreto riguarda anche Margarita Bavosi, conosciuta con il nome di “Luminosa”, laica consacrata del Movimento dei Focolari. Completano l’elenco Domenico Pogliani, sacerdote dell’arcidiocesi di Milano, Alessandro Vitetti, sacerdote della diocesi di Rossano-Cariati, e Daniele di San Giovanni Rotondo, frate cappuccino e figlio spirituale di san Pio da Pietrelcina.

Il riconoscimento delle virtù eroiche costituisce una tappa nel percorso delle cause di canonizzazione. Con la promulgazione dei decreti, i sei servi di Dio ricevono il titolo di venerabili, che attesta il riconoscimento ufficiale, da parte della Chiesa, dell’esercizio in grado eroico delle virtù cristiane. Si tratta di un passaggio distinto dalla beatificazione e dalla canonizzazione, per le quali è necessario proseguire l’iter previsto dalla Chiesa.