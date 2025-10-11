Due automobili appartenenti ai genitori del presidente del Consiglio comunale di Villapiana, Josef Guida, sono state incendiate nella notte nel centro storico del paese. Le fiamme hanno avvolto i veicoli causando danni ingenti prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio e i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e avviato i rilievi per accertare le cause dell’incendio.

Guida, 30 anni, è anche segretario cittadino del Partito democratico. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile gesto di natura ritorsiva legato all’attività politica, anche se al momento non vengono escluse altre piste.

La famiglia Guida è conosciuta in paese come seria e stimata, e la comunità locale segue con preoccupazione l’evolversi della vicenda. Le indagini sono in corso