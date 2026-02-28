Cresce l’attesa a Cosenza per il debutto nazionale de “I Turni”, la nuova commedia scritta e diretta da Cristina Comencini, in scena domenica 1 marzo alle 18 al Teatro Alfonso Rendano per la rassegna “L’Altro Teatro”, curata da Gianluigi Fabiano.

Uno spettacolo che arriva in città carico di aspettative: per la firma dell’autrice, per la qualità degli interpreti e per la forza di un testo che scava — con ironia, crudeltà e umanità — nei meccanismi più profondi delle dinamiche familiari.

Sul palco tre protagonisti assoluti della scena italiana: Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Una triade che lavora insieme da decenni, dai tempi di Teatri Uniti, e che la Comencini ha scelto proprio per quell’alchimia rara che ricorda la familiarità vera.

«Ho scritto I Turni qualche anno fa — racconta la regista nelle note di regia — ma non trovavo gli attori giusti. Volevo due sorelle e un fratello legati da un’aria di famiglia, un modo di parlare intimo e nervoso, perché la famiglia produce troppa vicinanza e di conseguenza litigi». La scelta è ricaduta su Forte, Maglietta e Renzi: «Si conoscono da sempre e sono legati da un grande affetto».

La storia parte da una domanda semplice e spietata: chi ha deciso quale posto occupiamo nella nostra famiglia?

Due sorelle, ogni domenica, gestiscono i turni per accudire la madre malata. Diana, interpretata da Maglietta, sopporta tutto: casa, figli, badante, marito. È tesa e ingessata, complementare alla sorella più luminosa. Si vogliono bene e si esasperano.

E quando arriva il fratello minore — il “cocco di mamma”, impersonato da Renzi — scatta la miccia: l’uomo passa “solo per vedere come sta la mamma”, e le sorelle, esasperate dalla sua latitanza, decidono di non farlo uscire da casa.

Ne nasce una resa dei conti tragicomica su ruoli di genere, aspettative, ingiustizie domestiche, prigionie quotidiane e possibilità di fuga mai davvero tentate. Fino a ritrovarsi chiusi in casa “come quando erano ragazzini”, a rimescolare identità, rapporti, ferite e fantasie di altre vite.

La rassegna L’Altro Teatro, realizzata con il supporto dell’Università della Calabria e del Comune di Cosenza, è cofinanziata con risorse PAC 2014–2020 nell’ambito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria.

“I Turni” è una produzione del Teatro Nazionale di Napoli ed Enfi Teatro, con produzione esecutiva di Enzo Gentile.

Dopo l’esordio cosentino, lo spettacolo sarà in scena dal 4 al 15 marzo al Teatro Mercadante.

I biglietti sono disponibili su TicketOne, alla biglietteria InPrimaFila e al botteghino del teatro la sera della rappresentazione.