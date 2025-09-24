Il regista cosentino Francesco Costabile, autore di Familia — scelto dall’Italia come candidato ufficiale alla nomination per l’Oscar 2026 nella categoria Miglior film internazionale — raccoglie il sostegno e l’orgoglio di Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria ed ex presidente della Calabria Film Commission.

«Quando Francesco Costabile mi propose il progetto della sua opera prima, Una femmina, capii subito che avevo davanti un calabrese con grandi qualità» racconta Citrigno. «Per questo decisi di scommettere su di lui contro tutto e contro tutti. Solo in seguito il film trovò anche il sostegno di Medusa Film».

Il legame con il regista è andato oltre la collaborazione professionale: «Con Francesco si è instaurato un rapporto sincero di stima e di amicizia che continua nel tempo. La prova è che ogni suo film passa sempre dal Cinema Citrigno».

Ora che Familia rappresenterà l’Italia nella corsa agli Academy Awards, la soddisfazione è palpabile. «Oggi quella scommessa è stata vinta. Ho visto giusto e Francesco porterà il nome dell’Italia al premio cinematografico più prestigioso del mondo. A lui vanno i miei complimenti e l’augurio di arrivare sempre più vicino alla fatidica statuetta».