La crisi dei piccoli negozi è un dato oramai tangibile, le grosse catene di distribuzione affiancate soprattutto dall’eCommerce sta incidendo sulla sopravvivenza di più audaci imprenditori chiamati a dimostrare che con dedizione e visione si può ancora trionfare. È la storia di Enzo Rizzuto che ha sfidato il sistema, un imprenditore che, dopo diversi anni di vita nel territorio di Cassano all'Ionio e proveniente dalla vicina Castrovillari per “ragione di cuore”, ha trasformato il suo negozio in un punto di riferimento per l'intera Calabria. Dopo soli tre anni dalla sua apertura, con una graduale ma costante crescita, la sua attività è stata riconosciuta come la migliore tra 444 negozi dell’Agenzia Vimatel ubicati tra Campania e Calabria dediti alla vendita e promozione dei servizi di telefonia fissa e mobile dell’azienda TIM.

Un percorso non facile quello di Rizzuto e della figlia Alessia, l’ombra onnipresente del “capo”. Come lui stesso ammette, il terreno per questo tipo di attività è sempre meno fertile, a causa della concorrenza agguerrita, dell'evoluzione del mercato e della costante trasformazione delle abitudini dei consumatori. Eppure, proprio in questo contesto apparentemente difficile, Enzo ha saputo seminare e raccogliere i frutti del suo lavoro, investendo tempo, risorse e, soprattutto, una fiducia incrollabile nel suo progetto. Il coraggio di investire non è intrinseco in tutti, il gioco del rischio imprenditoriale non è assoggettabile ad un eventuale recupero dell’investimento. Eppure, questo non ha impedito “il tentativo”. Chiaro e palese che, se l’offerta è multipla, la soddisfazione economica si candida ad essere maggiore, quasi come una strategia che in tanti chiamano business plan con tutte le fasi di un progetto commerciale puntando, all’inizio, a non limitarsi alla sola vendita di prodotti di telefonia mobile ma premiando l’intuizione di abbinare la telefonia a una vasta gamma di accessori, per smartphone, per computer e altri dispositivi tecnologici. L'attenzione ai dettagli, la qualità del servizio e la capacità di anticipare le tendenze del mercato, le doti di accoglienza e risposta, hanno dimostrato che il rischio imprenditoriale può anche essere combattuto con una predisposizione naturale ai rapporti umani. Sensibile alle diverse necessità e ricordando le proprie iniziali difficoltà, Rizzuto non lesina aiuti ed entra anche nella sponsorizzazione sportiva supportando le due squadre maggiori del comune (Cassano Sybaris e Cassano Calcio a 5), garantendo supporto tecnico alle diverse fasi della loro programmazione sportiva.

L’intuito e il coraggio di Enzo Rizzuto è un esempio di come l'impegno, la passione e una strategia ben definita possano portare a risultati positivi. Una storia che dimostra che anche in un settore altamente competitivo come quello della telefonia, con le giuste idee e la determinazione necessaria, si può non solo sopravvivere, ma eccellere cercando di porsi come baluardo ultimo alla globalizzazione mondiale.