Piazza della Concordia ospita la XIX edizione della rassegna dedicata alla cultura calabrese. Il tema “U Grupu” farà da filo conduttore a incontri con esperti, concerti, stand up comedy e appuntamenti gastronomici tra tradizione e attualità

Dal 9 al 12 settembre 2026, in Piazza della Concordia, torna Parole Sott’Olio, la storica rassegna giunta alla XIX edizione. Ogni anno il festival parte da una parola del dialetto e della cultura calabrese per costruire un programma di incontri, spettacoli e momenti di confronto.

Il tema

La parola scelta per il 2026 è “U Grupu”. Un termine che significa “il buco” e che, come da tradizione della manifestazione, diventa una chiave ironica per leggere la realtà da prospettive differenti: il vuoto, ciò che manca, ciò che si nasconde, ma anche lo spazio da attraversare, da riempire o nel quale trovare rifugio.

Il programma, organizzato dal Comune di Castiglione Cosentino con la direzione artistica dell’associazione Palmo, si svilupperà nell’arco di quattro giornate, alternando talk show, musica dal vivo, stand up comedy e momenti di intrattenimento.

I talk show

La sezione dedicata al confronto prenderà il via il 10 settembre, alle 20, con “U Grupu e le sue ricadute nella società”, condotto da Marco Tiesi.

Il dibattito affronterà il tema del “buco” da prospettive diverse, coinvolgendo Peppino De Rose, economista e docente universitario, Chiara Penna, avvocato penalista e criminologa, Sergio Servidio, astrofisico e professore ordinario dell’Unical, e Fabrizio Boschelli, hairstylist e Global Fashion Ambassador per L’Oréal.

L’11 settembre, alle 19.30, sarà la volta di “Grupu e cibo: cuddruriaddru o culluriallo? Con o senza patata?”, condotto da Manuela Giardino.

L’appuntamento sarà dedicato alla gastronomia e alla tradizione, con i food blogger cosentini Salvatore Staine e Mario Iazzolino di Cosenza Superfood, Teresa Filice e Nonna Rosa di A Tavola con Tita, Michele “Pino” Mazzuca di Un Pino a Toronto e Antonio Perri di In cucina con Mago Totonno.

Il 12 settembre, alle 20.30, il terzo talk sarà “U Grupu: un vuoto da riempire o un luogo sicuro dove rifugiarsi?”, condotto da Luigi Sprovieri.

Sul palco si confronteranno Primo Manlio Cimino, attivista, Marco Piccolo, psicologo, Daniela Santelli, scrittrice e avvocato, e Davide Imbrogno, pubblicitario e media communicator.

Tre conversazioni differenti, unite da un’unica impostazione: affrontare argomenti anche complessi con un linguaggio accessibile, diretto e ironico, trasformando il palco in uno spazio di confronto aperto e partecipato.

Musica, comicità e intrattenimento

Il programma musicale partirà il 9 settembre, alle 20.30, con una serata Aspettando Parole Sott’Olio 2026 e il concerto della cover band dei Nomadi I Damon.

Il 10 settembre, alle 21.30, spazio al concerto live di Eman con il “Magaria Tour 2026”.

L’11 settembre, alle 20.30, arriverà la Cuddruriaddru Challenge, una sfida a tempo dedicata al celebre cibo “con il buco” della tradizione calabrese. Ad accompagnare i concorrenti saranno le esibizioni del rapper Ghenna e del cantautore indipendente Scaglia.

Alle 21.30 la scena passerà alla comicità con i Pota Boyz, protagonisti di uno spettacolo di stand up comedy e improvvisazione.

Gran finale il 12 settembre, alle 22, con il concerto degli Gli Anni – 883 Tribute Band, dedicato ai grandi successi della musica italiana.

Una parola, tanti significati

La forza di Parole Sott’Olio sta ancora una volta nella capacità di prendere una parola della tradizione e trasformarla in un’occasione di incontro.

«“U Grupu” – anticipano i promotori – può essere un buco, un vuoto, una mancanza. Ma può anche essere una porta, un passaggio, un rifugio o uno spazio nel quale entrare. Da questa ambivalenza nasce il programma della XIX edizione: parlare di società, economia, criminalità, scienza, psicologia, letteratura, gastronomia, musica e spettacolo senza mai perdere il carattere popolare e giocoso che contraddistingue la manifestazione.

Quattro serate nelle quali il “buco” diventa una provocazione, una metafora e soprattutto un pretesto per stare insieme».