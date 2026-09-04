Aria più calda di matrice africana tenderà nuovamente a raggiungere la Calabria apportando un generale aumento delle temperature. Dal 10 settembre, però, potrebbe cambiare tutto
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
In questi giorni infiltrazioni instabili in quota hanno causato locali temporali pomeridiani. I fenomeni, come segnalato dal Meteo Cosenza, a causa delle loro correnti, hanno interessato soprattutto le aree montuose di Sila e Pollino con sconfinamenti che hanno raggiunto le aree Joniche. Ecco però che a partire dal weekend tornerà a farsi sentire il caldo.
Meteo Cosenza, torna il caldo intenso
Aria più calda di matrice africana tenderà nuovamente a raggiungere la Calabria apportando un generale aumento delle temperature: non sarà un’ondata come quella rovente trascorsa, ma il termometro raggiungerà comunque localmente i 40°C. In particolare nelle aree interne del Cosentino infatti sono previsti valori fino ai 38-40°C come si consueto con queste configurazioni.
Temperature meno elevate invece interesseranno il resto della regione con il termometro che oscillerà tra i 32 e i 34°C sulle coste ma non sono da escludere locali picchi più elevati. L’afa continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori Tirrenici della Regione e in particolare su Cosentino, Vibonese, Reggino e lametino con sensazione di calore notevolmente più accentuato.
Possibile calo delle temperature dal 10 settembre
Attenzione, però: è soltanto una tendenza ma dovremmo avere la data della fine di questo caldo asfissiante A partire dal 10 Settembre un affondo di aria relativamente fresca dovrebbe scivolare sull’Italia e sulla Calabria apportando un netto calo delle temperature e il ritorno delle piogge. Tuttavia sottolineiamo che la distanza temporale è immensa e dunque nei prossimi giorni avremo nuovi aggiornamenti del Meteo Cosenza.