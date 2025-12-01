A cinque mesi dalla scomparsa del celebre intellettuale, l’iniziativa ha lo scopo di evidenziare quanto il suo lavoro sia sempre prezioso e utile

Martedì 2 dicembre, presso il Dam dell’Unical, in occasione della presentazione del volume collettivo “Occupare l’utopia”, dove sono presenti le Osservazioni critiche su moltitudine e popolo, ultima pubblicazione di Fortunato Cacciatore, verrà ricordata la figura umana, intellettuale e politica del Professore di Storia della filosofia dell’Unical, fine intellettuale e militante politico, che non ha mai rinnegato la propria identità politica comunista e non si è risparmiato nei movimenti di resistenza al capitalismo e neoliberismo.

L’incontro, nell’ambito degli eventi per i trent’anni del “Filorosso”, si terrà alle ore 18.00 presso il Dam (Polifunzionale UNICAL, Via Alberto Savino 55) e prevede numerosi interventi di chi ha conosciuto Fortunato e il suo lavoro teorico e politico. Da diverse angolazioni e prospettive discuteranno insieme: gli autori del volume Antonio Casano, Sergio Riggio e Francesco Maria Pezzulli, i docenti Unical Oscar Greco, Elisabetta della Corte e Carmelo Buscema e la Dottoressa in Scienze Filosofiche Giorgia Rizzo.

A cinque mesi dalla sua scomparsa, avvenuta il 2 luglio, l’iniziativa intende rilevare la caratura dello studioso e del politico Fortunato Cacciatore e, allo stesso tempo, evidenziare quanto il suo lavoro sia ancora prezioso e utile per chiunque volesse addentrarsi seriamente sigli spinosi temi della democrazia reale e del cambiamento sociale.