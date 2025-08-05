I rincari interesseranno tutti i titoli di viaggio, sia per l’utenza ordinaria che per gli studenti
Dal 1° agosto 2025 entrano in vigore le nuove tariffe per i servizi di trasporto urbano gestiti da Amaco S.p.A., azienda di mobilità dell’area cosentina. A comunicarlo è la stessa Amaco, in attuazione di una disposizione regionale (nota prot. 539402 del 18 luglio 2025). I rincari interesseranno tutti i titoli di viaggio, sia per l’utenza ordinaria che per gli studenti.
I vecchi biglietti già acquistati resteranno validi fino al loro esaurimento e senza limiti temporali.
A chi spetta la tariffa studenti
Il prezzo agevolato per studenti è riservato esclusivamente a chi frequenta corsi finalizzati all’ottenimento di titoli di studio legalmente riconosciuti, presso enti pubblici o privati con sede in Italia. Non è prevista per corsi di formazione informali o privi di validità legale.
Durata e utilizzo dei titoli di viaggio
- Giornaliero: valido fino alle 23:59 dello stesso giorno di prima convalida
- Settimanale: 7 giorni consecutivi dalla prima convalida
- Mensile: dal 1° all’ultimo giorno del mese
- Trimestrale e annuale: rispettivamente per 3 e 12 mesi solari consecutivi
- Scolastico: valido nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale.