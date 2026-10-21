L’avvocato cosentino Mariano Marchese nominato referente della nuova struttura che favorirà investimenti e relazioni economiche tra Italia e Grecia

Cosenza ospiterà una delle due sedi italiane dell’Antenna della Camera di Commercio italo-ellenica di Salonicco. Il referente per il Centro-Sud sarà l’avvocato cosentino Mariano Marchese, componente del Consiglio direttivo dell’organismo italo-greco.

La costituzione della nuova struttura è stata ufficializzata a Bari, in occasione della Fiera del Levante. L’obiettivo è mettere in collegamento il sistema produttivo italiano con quello greco, offrendo sostegno soprattutto alle piccole e medie imprese interessate a sviluppare investimenti, collaborazioni e attività commerciali nei due Paesi.

«Si tratta di un ponte tra due sponde con la stessa cultura mediterranea e la stessa voglia di fare impresa», afferma Marchese.

Due sedi italiane: Milano e Cosenza

L’Antenna camerale potrà contare su due riferimenti territoriali in Italia. La sede di Milano sarà competente per il Centro-Nord e avrà come referente il console onorario greco in Italia, Stelio Campanale.

La sede di Cosenza seguirà invece le attività rivolte al Centro-Sud. Mariano Marchese sarà affiancato dal professor Francesco Torchia.

La scelta del capoluogo bruzio assegna alla Calabria un ruolo nella costruzione delle relazioni economiche tra Italia e Grecia, con particolare attenzione alle necessità delle imprese meridionali interessate ai processi di internazionalizzazione.

I servizi destinati alle piccole e medie imprese

La Camera di Commercio italo-ellenica di Salonicco è nata nel 1996 per favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e tecnologiche tra i sistemi imprenditoriali greco e italiano.

L’Antenna camerale intende mettere questa esperienza a disposizione delle piccole e medie imprese che guardano alla Grecia, considerata un punto strategico per la logistica e l’energia nel Mediterraneo orientale.

Tra gli obiettivi indicati figurano la promozione degli investimenti bilaterali, il sostegno alle PMI e lo sviluppo del networking istituzionale. La struttura svolgerà anche funzioni di analisi economica e promozione territoriale, con un’attenzione specifica alla Grecia settentrionale.

Dall’agroalimentare alla logistica

I settori individuati come prioritari comprendono agroalimentare, turismo, logistica, energia, infrastrutture, trasporti, innovazione tecnologica, mercato immobiliare, sanità e industria manifatturiera.

L’Antenna offrirà inoltre supporto nell’organizzazione di missioni imprenditoriali e incontri con potenziali acquirenti. Alle aziende verrà garantito un primo orientamento in materia legale, fiscale e doganale.

«Il ponte è permanente tra il sistema produttivo italiano e quello greco e ha come obiettivo quello di generare flussi continui di informazioni, opportunità, investimenti e relazioni economiche», spiega Marchese.