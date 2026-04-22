Decreto già operativo dal 18 marzo: monitoraggio dei prezzi, sanzioni, credito d’imposta e interventi per autotrasporto e pesca

Il Senato ha approvato il decreto carburanti, un provvedimento già operativo dal 18 marzo che punta a intervenire su uno dei fronti più sensibili degli ultimi mesi: il rincaro dei prezzi alla pompa e le conseguenze economiche per cittadini e imprese. Il testo introduce nuove misure su controlli, trasparenza, sanzioni e sostegni economici per i comparti più esposti, a partire da autotrasporto e pesca.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da una parte rafforzare le regole lungo la filiera per contenere eventuali distorsioni nei prezzi, dall’altra alleggerire l’impatto dei costi del carburante sulle attività produttive che più risentono degli aumenti. Il decreto è già in vigore, ma dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, altrimenti perderà efficacia.

Decreto carburanti, cosa cambia dopo il via libera del Senato

Il cuore del provvedimento riguarda il rafforzamento del monitoraggio dei prezzi. Le aziende del settore saranno obbligate a comunicare quotidianamente i listini, in un quadro che punta a rendere più trasparente l’andamento del mercato e a consentire controlli più stringenti.

Il decreto introduce anche sanzioni in caso di aumenti ritenuti non giustificati e vieta di modificare i prezzi nell’arco della stessa giornata. Una misura che mira a evitare variazioni improvvise e a rendere più leggibile il comportamento degli operatori, soprattutto in una fase in cui il costo dei carburanti continua a produrre tensioni diffuse.

La linea scelta è quindi quella di una maggiore tracciabilità delle dinamiche di mercato, nel tentativo di contenere rincari e comportamenti considerati anomali.

Aiuti per autotrasporto e pesca nel decreto carburanti

Accanto ai controlli, il decreto prevede un capitolo di sostegno economico per i settori maggiormente colpiti. Per le imprese di autotrasporto viene introdotto un credito d’imposta, pensato per ridurre l’impatto del caro carburante sui costi di esercizio e sulla tenuta delle attività produttive.

Un intervento analogo è previsto anche per il comparto ittico, tra i più esposti alla crescita del prezzo del gasolio. Proprio per questo settore il testo introduce anche una riduzione di 25 centesimi sul costo del gasolio, con l’obiettivo di alleggerire i costi operativi delle attività maggiormente penalizzate dai rincari.

Si tratta di una risposta che il provvedimento presenta come immediata, anche se il quadro resta aperto sul piano politico e parlamentare.

Il meccanismo delle accise mobili

Tra gli strumenti inseriti nel decreto c’è anche il sistema delle accise mobili, che consente allo Stato di intervenire sulla tassazione in base all’andamento dei prezzi. La finalità indicata è quella di contenere eventuali rialzi e di offrire una leva aggiuntiva per attenuare gli effetti delle oscillazioni del mercato.

Il meccanismo si inserisce in una logica di adattamento della fiscalità rispetto all’andamento del costo dei carburanti, con l’idea di rendere più flessibile la risposta pubblica in presenza di aumenti rilevanti.

Le parole del senatore Ernesto Rapani

A commentare il via libera del Senato è stato il senatore Ernesto Rapani, che ha parlato di una misura immediata a sostegno di cittadini e imprese.

«Il Senato ha approvato un intervento immediato per sostenere imprese e cittadini», dichiara il senatore. «Si introducono regole più chiare e strumenti utili per affrontare una fase complessa».

Rapani ha inoltre richiamato quanto sta accadendo nel settore della pesca, soffermandosi sul fermo delle marinerie di Schiavonea e Cariati registrato nelle ultime ore.

«Comprendo le ragioni dei pescatori e il disagio che stanno vivendo. I costi del carburante incidono in modo diretto sull’attività e sulla tenuta economica del settore».