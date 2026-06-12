Un fallo accende la rissa e in campo volano calci e pugni tra i giocatori, prima dell'intervento dei presenti. Il video, diffuso su WhatsApp, fa il giro dei social. Attesi accertamenti sulla dinamica

Una rissa è scoppiata durante la finale playoff del campionato di Serie B di calcio a 8 disputata a Zumpano, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, gli scontri tra gli atleti in campo sarebbero iniziati dopo un fallo di gioco e avrebbero coinvolto diversi giocatori presenti.

Le immagini dell’episodio, diffuse tramite Whatsapp, mostrano momenti di forte tensione con calci, pugni e spintoni tra i partecipanti all’incontro. Nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata, costringendo i presenti a intervenire per tentare di riportare la calma. Il video della rissa ha rapidamente iniziato a circolare online. Sull’accaduto potrebbero essere avviati accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.