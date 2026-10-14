A settembre 2026 il premio medio regionale supera di 10 euro quello nazionale. Secondo l’analisi di Segugio Assicurazioni, a Crotone si spendono in media 556 euro, mentre nel capoluogo bruzio il costo scende a 463 euro
Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Assicurare un’auto in Calabria costa più della media italiana. A settembre 2026, il premio medio dell’RC Auto nella regione si attesta a 497,65 euro, contro i 487,44 euro registrati a livello nazionale. La differenza è di 10,21 euro, secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it.
Tra le province calabresi, Crotone si conferma quella con i costi assicurativi più elevati, mentre Cosenza risulta la più conveniente. Il quadro regionale evidenzia, tuttavia, differenze significative sia negli importi delle polizze sia nelle variazioni registrate rispetto a settembre 2025.
La provincia di Crotone guida la graduatoria dei premi più alti, con una media di 556,18 euro. Il dato, nonostante resti il più elevato della Calabria, segna una diminuzione del 17,3% su base annua.
Al secondo posto si colloca Reggio Calabria, dove il costo medio dell’assicurazione auto raggiunge 528,74 euro, in calo del 2,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Segue Vibo Valentia, con un premio medio di 495,27 euro e una riduzione del 15,6% su base annua.
Più contenuti i costi nelle altre due province. A Catanzaro il premio medio dell’RC Auto si attesta a 470,60 euro, con una diminuzione dell’1,8% rispetto a settembre 2025. Cosenza chiude la graduatoria regionale con 463,35 euro, il valore più basso della Calabria, ma in aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Il confronto tra le province mette in evidenza una distanza di 92,83 euro tra Crotone, la più cara, e Cosenza, la più economica. Una differenza che conferma come il costo della copertura obbligatoria possa variare sensibilmente anche all’interno dello stesso territorio regionale.
I dati emergono dall’analisi periodica realizzata da Segugio Assicurazioni, comparatore di prestiti leader in Italia, che monitora l’andamento del mercato assicurativo nazionale. In questa occasione, lo studio si è concentrato sulla Calabria, analizzando i premi medi dell’RC Auto e le variazioni registrate nelle cinque province rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
A livello nazionale, intanto, il premio medio lordo dell’RC Auto a settembre 2026 si attesta a 487,44 euro, rispetto ai 486,53 euro dello stesso mese del 2025. L’incremento è di appena 91 centesimi, pari allo 0,2%, segnale di una sostanziale stabilità dei prezzi nell’ultimo anno.
Per gli automobilisti calabresi, dunque, il costo medio della polizza rimane superiore al dato nazionale, con Crotone e Reggio Calabria ai primi posti per importi. Cosenza si conferma invece la provincia più conveniente, pur registrando un aumento annuale del premio.