Il Museo Multimediale Studios di Cosenza si prepara ad accogliere il pubblico con una nuova e importante proposta culturale immersiva, che conferma la volontà del museo di proporre esperienze sempre più innovative e coinvolgenti.

Venerdì 26 giugno sarà infatti presentata in anteprima la mostra dedicata a Vincent Van Gogh, un percorso emozionale pensato per accompagnare i visitatori all’interno del suo universo creativo, attraverso un linguaggio visivo e sonoro capace di trasformare la percezione tradizionale dell’opera d’arte.

L’iniziativa si inserisce in un progetto culturale già consolidato che ha visto il museo protagonista di numerose esperienze immersive di grande successo. Tra queste spicca la mostra dedicata a Gustav Klimt, che ha contribuito a rafforzare l’identità del museo come spazio dedicato alla sperimentazione culturale e alla valorizzazione dei grandi maestri della storia dell’arte.

Il nuovo appuntamento con Van Gogh rappresenta quindi un ulteriore passo in un percorso coerente e in continua crescita.

La programmazione futura è già in fase avanzata di sviluppo e conferma la volontà del museo di ampliare costantemente la propria offerta culturale. Sono infatti previsti nuovi progetti immersivi dedicati a Frida Kahlo, Sandro Botticelli e all’esperienza “Abissi”, un percorso suggestivo che guiderà il pubblico alla scoperta delle profondità e delle meraviglie del mondo oceanico.

Si tratta di un calendario che testimonia una visione ampia, interdisciplinare e aperta a nuove forme di racconto.

Il Museo Multimediale Studios si conferma sempre più come un punto di riferimento culturale e creativo, non solo come spazio espositivo ma come luogo di incontro tra linguaggi artistici diversi, innovazione tecnologica e partecipazione del pubblico.

Il museo si propone come un ambiente dinamico in cui artisti, creativi e visitatori possono dialogare e condividere nuove esperienze culturali, contribuendo alla crescita del territorio.

L’opera è stata realizzata sotto la direzione del prof. Gianfranco Confessore, direttore di produzione degli Studios del Museo Multimediale, da un’idea del giovane regista cosentino Alessio Falbo, coadiuvato da Antonio Perri, Enrico Ruffolo e Massimiliano Castiglione.

Le musiche sono firmate dal maestro Francesco Perri, mentre i doppiaggi sono stati curati da Mario Tursiprato, contribuendo alla costruzione di un’esperienza artistica e multimediale capace di coniugare emozione, narrazione e innovazione, valorizzando al tempo stesso talenti e professionalità del territorio.