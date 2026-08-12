Un’amicizia fraterna, le battaglie politiche condotte insieme e le esperienze condivise nelle istituzioni. È un ricordo personale e politico quello affidato dal sindaco di Rende, Sandro Principe, alle parole con cui ha annunciato la scomparsa di Pino Gagliardi, già consigliere e assessore comunale e provinciale.

La notizia della morte è arrivata nella serata di ieri, suscitando profondo dolore nel primo cittadino rendese.

«Ieri sera mi è giunta una notizia che ha avuto l’effetto di una freccia che trafigge il cuore: improvvisamente è venuto a mancare Pino Gagliardi, un amico fraterno, un compagno di tante battaglie socialiste, un amministratore con cui ho condiviso esaltanti esperienze istituzionali», afferma Principe.

L’impegno nelle istituzioni e per Rende

Nel suo messaggio di cordoglio, il sindaco ripercorre l’attività amministrativa svolta da Gagliardi e il contributo offerto alla comunità attraverso i diversi incarichi ricoperti.

«Da consigliere e assessore comunale e provinciale ha dato un contributo importante alla crescita sociale ed economica di Rende, con un impegno costante e concreto, dimostrando di possedere una significativa capacità realizzatrice».

Un percorso politico e istituzionale legato alla storia socialista della città e accompagnato, secondo Principe, dalla concretezza dimostrata nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

Il legame con la moglie Sara

Accanto al profilo professionale e amministrativo, Principe ricorda soprattutto la dimensione familiare e umana di Pino Gagliardi. Un passaggio particolarmente commosso è dedicato al rapporto con la moglie Sara, scomparsa pochi giorni prima.

«Ottimo professionista, è stato un affettuoso e sempre presente padre e nonno e, soprattutto, un meraviglioso e ineguagliabile marito per la sua Sara, che ha seguito personalmente e assistito con amore durante i lunghi anni di sofferenza, a seguito di una devastante malattia, e che ha raggiunto in cielo dopo pochi giorni dalla sua scomparsa».

Il cordoglio alla famiglia

Il sindaco di Rende conclude il messaggio sottolineando l’eredità morale lasciata dall’amico e rivolgendo la propria vicinanza ai familiari.

«Ci lascia un grande esempio di come ci si deve comportare per essere uomini veri».

«A Barbara, a Ilaria, ai generi e ai nipoti le mie più affettuose condoglianze. Ciao Pino!».