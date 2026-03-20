Riforma della giustizia

L’evento questa sera al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC