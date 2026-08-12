Amantea Comics torna il 21 e 22 agosto 2026 nella cornice del Parco Comunale La Grotta di Amantea con la sua nona edizione. Il festival indipendente dedicato alla cultura pop, promosso dall’Associazione Culturale Amantea Comics per Stefania Mari, ha svelato il programma di due giornate tra fumetti, illustrazione, doppiaggio, cosplay, musica e approfondimenti.

«WHO RUN THE WORLD?» è il leitmotiv scelto per un appuntamento a misura di appassionato che, anche quest’anno, sarà gratuito e aperto alla comunità e agli appassionati di ogni età.

L’edizione 2026, realizzata con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Amantea, si sviluppa attorno a due grandi temi: gli 80 anni dalla pubblicazione francese de Il Piccolo Principe e la rappresentazione della figura femminile nell’universo pop.

Dal 2018 il festival mantiene vivo il ricordo di Stefania Mari, illustratrice e anima ispiratrice del progetto, scomparsa prematuramente nel 2017. «Il festival continua così a trasformare la memoria in un’occasione di incontro, creatività e condivisione», spiegano gli organizzatori, attraverso una manifestazione che negli anni ha costruito il proprio spazio nel panorama culturale e creativo del territorio.

Venerdì 21 agosto, gli 80 anni de Il Piccolo Principe

La prima giornata sarà dedicata al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, con attività, incontri e iniziative pensate per celebrare un’opera capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse.

Alle 16 aprirà l’area festival, con laboratori, tornei, giochi di ruolo, mostre e stand. Alle 17 spazio all’Ink Ring, la sfida creativa che vedrà alcuni illustratori provenienti dalla Calabria confrontarsi in una live challenge di disegno.

Tra i partecipanti ci sarà Ida Corti, animatrice 2D per DogHead Animation, che ha lavorato a produzioni come “Topo Gigio”, “Questo mondo non mi renderà cattivo” e “Due Spicci” di Zerocalcare, oltre a “Mortina” di Barbara Cantini, per Rai e Netflix.

Alle 17.30, nell’area salotto, il Club del Fumetto proporrà un incontro dedicato a “Il TopoPrincipe»” parodia a fumetti ispirata a «Il Piccolo Principe». Alle 18 sarà invece la volta di “Non è il solito Piccolo Principe”, una lettura comportamentale a cura di Lorenzo Gagliardi di Non è la Zebra.

Il momento centrale della giornata arriverà alle 19, con il reading de “Il Piccolo Principe”. Le letture in italiano saranno affidate a Porthos Sesti, mentre sarà proposta la prima lettura pubblica dell’opera francese in dialetto amanteano, grazie alla reinterpretazione di Floriano Canonaco, su traduzione di Salvatore Sciandra.

Le parole di Saint-Exupéry saranno accompagnate dalla musica dal vivo di Daniele Croce, Noemi Luciani e Gax Win, mentre il live painting sarà curato da Marco Serravalle e Riccardo Runco per The Mirror Studio.

Il programma dedicato all’anniversario comprende anche una mostra di oltre novanta volumi de “Il Piccolo Principe” provenienti da tutto il mondo, appartenenti alla collezione privata di Stefania Mari. L’esposizione sarà visitabile per tutto il mese di agosto presso la Biblioteca Comunale di Amantea.

Sabato 22 agosto, «Who run the world? Girls»

La seconda giornata sarà invece dedicata al ruolo e alla rappresentazione delle donne nella cultura pop contemporanea, con incontri, mostre e momenti di approfondimento.

Alle 16.30 è previsto l’appuntamento a cura di Mythos Community, mentre alle 17.30 sarà presentato il graphic novel “SCUSA94”, edito da Le Pecore Nere.

Alle 18.30 il festival entrerà nel mondo del doppiaggio con «Riconosci questa voce?», incontro dedicato a personaggi, identità e immaginari delle voci italiane. Sul palco saranno presenti Sara Giacopello, voce di Vee in “Disney Vampirina: Teenage Vampire”, Dimitri Winter, interprete, tra gli altri, di Joseph Joestar ne “Le Bizzarre Avventure di JoJo”, e Pasquale Severino, voce italiana di Sentry in “Marvel Thunderbolts”.

La conclusione dell’edizione 2026 è affidata alle 19.30 al Contest Cosplay, con la premiazione del contest «WHO RUN THE ARTIST?».

Per la prima volta in Calabria la mostra “Se io non voglio tu non puoi”

Tra le novità della nona edizione c’è inoltre la presenza, per la prima volta in Calabria, della mostra “SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI”.

Il progetto è stato realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli – Corso di Design della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila e COMICON.

L’esposizione sarà visitabile durante entrambi i pomeriggi del festival e proporrà, attraverso il linguaggio dell’illustrazione e della comunicazione visiva, una riflessione sul consenso, sull’autodeterminazione e sulla rappresentazione del corpo e dell’identità femminile.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito web del festival. L’appuntamento è quindi fissato per il 21 e 22 agosto, quando Amantea Comics tornerà a trasformare il Parco Comunale La Grotta in uno spazio dedicato all’immaginario, alla creatività e alle diverse espressioni della cultura pop.