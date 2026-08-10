Antonio Perrotta aveva 32 anni ed era originario di Fuscaldo. Lascia la compagna e quattro figli, di cui uno di pochi mesi. Operato d’urgenza a Cetraro, era stato poi trasferito in rianimazione all’Annunziata di Cosenza. In corso le indagini della Procura di Paola, che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza

Non ce l'ha fatta Antonio Perrotta, il giovane di Fuscaldo pestato brutalmente a Sangineto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto per motivi sui quali sta indagando l'autorità giudiziaria. Il ragazzo, 32 anni, secondo quanto si è appreso, era impiegato al Castello in qualità di addetto alla sicurezza.

Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o all'esterno del noto locale della movida dell'alto Tirreno cosentino, né se il grave episodio sia legato all'attività di buttafuori esercitata dalla vittima. Soccorso da un amico, Perrotta è stato in un primo momento condotto all'ospedale Iannelli di Cetraro dove i sanitari, dopo averne accertato la gravità delle condizioni cliniche, hanno disposto il trasferimento in rianimazione all'Annunziata di Cosenza.

Dopo alcune ore di agonia il ragazzo è deceduto. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. La Procura di Paola ha disposto l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona in cui si è verificato il pestaggio ed avrebbe già acquisito elementi utili alla individuazione dei presunti autori dell'omicidio.