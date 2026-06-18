L'Arena dei Cedri guarda sempre più a una dimensione nazionale e sceglie il Senato della Repubblica come palcoscenico istituzionale per presentare la propria programmazione estiva 2026. Nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama è stato illustrato il cartellone della nuova stagione del progetto culturale promosso dal direttore artistico Alfredo De Luca e dall'Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro, con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

L'iniziativa, ospitata su impulso del senatore Mario Occhiuto, ha rappresentato un momento di confronto sulle potenzialità dei grandi eventi culturali come strumento di valorizzazione territoriale e sviluppo turistico per il Mezzogiorno.

A moderare l'incontro è stato il giornalista e inviato di Sky Italia Sandro Donato Grosso. Ad aprire i lavori il senatore Mario Occhiuto, che ha evidenziato il valore strategico dell'Arena dei Cedri nel rafforzare l'offerta culturale della Riviera dei Cedri e nel contribuire alla crescita dell'attrattività turistica della costa tirrenica calabrese.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il consigliere regionale Piercarlo Chiappetta, che ha illustrato una proposta normativa finalizzata a consentire il mantenimento durante tutto l'anno delle strutture amovibili collocate in aree di pregio paesaggistico. Una soluzione che, secondo quanto spiegato, favorirebbe la destagionalizzazione degli eventi e ridurrebbe sensibilmente i costi di allestimento e smontaggio delle infrastrutture.

Tra gli ospiti della giornata anche il presidente di Assomusica, Carlo Parodi, che ha sottolineato il crescente peso economico della musica dal vivo nel sistema produttivo nazionale. Parodi ha ricordato come l'Italia sia oggi tra i primi cinque Paesi al mondo per l'indotto generato dagli spettacoli live, evidenziando inoltre la crescita registrata negli ultimi anni in Calabria e nel Sud.

A rappresentare il territorio ospitante è stato il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, accompagnato dai componenti della Giunta comunale. Nel suo intervento ha ribadito come l'Arena dei Cedri sia stata concepita come uno strumento di promozione territoriale capace di valorizzare le identità locali, rafforzare l'offerta culturale e incrementare i flussi turistici.

Il momento più atteso è stato quello dedicato alla presentazione del cartellone artistico affidata al direttore artistico Alfredo De Luca.

La stagione prenderà il via il 3 agosto con il concerto di Giorgia. L'8 agosto sarà la volta di Luchè, mentre il 16 agosto arriverà lo spettacolo K Pop Demon Hunters. Il giorno successivo, il 17 agosto, saliranno sul palco i Negramaro.

Due degli appuntamenti più attesi saranno quelli del 19 agosto con Enrico Brignano e del 23 agosto con Geolier, entrambi annunciati come esclusive regionali. A chiudere la programmazione, il 27 agosto, sarà il concerto dei Pooh.

Con una proposta che unisce musica, spettacolo e intrattenimento di alto profilo, l'Arena dei Cedri punta a consolidare il proprio ruolo tra i principali poli culturali dell'estate calabrese. Gli allestimenti dell'area spettacoli prenderanno il via nel mese di luglio, dando forma a un'infrastruttura che nelle intenzioni degli organizzatori dovrà diventare un punto di riferimento stabile per la promozione culturale e turistica dell'intera Riviera dei Cedri.