Sale l’attesa per l’attesissima line up del Be Alternative Festival 2026, uno degli appuntamenti musicali più cool dell'estate calabrese. La manifestazione tornerà nella sua ormai consolidata cornice naturale del Lago Cecita, in località San Lorenzo, a Camigliatello Silano, con tre giornate di concerti in programma dal 31 luglio al 2 agosto.

Anche quest'anno il festival punta su un cartellone di respiro internazionale, alternando grandi nomi della scena indie, rock e cantautorale italiana a proposte emergenti e dj set.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 31 luglio, saranno gli scozzesi Mogwai, tra le band più influenti del post-rock mondiale, insieme al raffinato duo norvegese Kings of Convenience. Completeranno il programma della giornata Altea e il dj set di Partyzan.

La seconda serata, sabato 1 agosto, vedrà protagonisti i Subsonica, storico gruppo simbolo dell'elettronica italiana, affiancati da Eman, Mille e dal dj set di Godblesscomputers.

Gran finale domenica 2 agosto con Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati della scena nazionale, Marco Castello e Giorgio Poi, che proporrà uno speciale concerto accompagnato dagli archi. A chiudere il festival sarà il dj set Discoteca Indie curato da Fabio Nirta.

Come nelle precedenti edizioni, i concerti prenderanno il via nel primo pomeriggio, con apertura dei cancelli alle 13.30 e inizio delle esibizioni alle 15.00, permettendo al pubblico di vivere l'esperienza immerso nella natura del Parco Nazionale della Sila, tra il lago Cecita e la Chiesetta di San Lorenzo, divenuti negli anni uno dei luoghi simbolo della manifestazione.

I biglietti giornalieri sono già disponibili sulle piattaforme DICE e Ticket.it, mentre gli abbonamenti per assistere alle tre giornate sono acquistabili su Ticket.it.

Negli anni il Be Alternative Festival si è affermato come uno degli eventi musicali di riferimento del Mezzogiorno, capace di coniugare musica dal vivo, valorizzazione del paesaggio e promozione turistica della Sila, richiamando ogni estate migliaia di spettatori da tutta Italia.