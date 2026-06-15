Una giornata organizzata dal gruppo “Branco” in collaborazione con “La Terra di Piero”, all'insegna dello sport, della solidarietà e del ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità calabrese. Sabato 20 giugno si svolgerà a Castrolibero l’evento “Pace e Amore… Padre Fedele nel Cuore”, iniziativa dedicata alla memoria di Padre Fedele Bisceglia e finalizzata a sostenere le attività del “Paradiso dei Poveri”.

La manifestazione prenderà il via alle ore 16 presso il Parco Collodi di Castrolibero, con un quadrangolare di calcio a cinque che vedrà protagonisti giovani calciatori u13 e che terminerà con una amichevole tra tifosi e rappresentanti del territorio in un momento di aggregazione e condivisione. La serata proseguirà alle ore 20.30 presso l’Anfiteatro Tieri di Castrolibero, dove si terrà una cerimonia di premiazione e un momento commemorativo dedicato a Padre Fedele.

Saranno presenti alcune delle vecchie glorie, del Cosenza Calcio come Gigi Simoni, Alberto Urban, Ugo Napolitano, Ciccio Marino, Aniello Parisi, Salvatore Micieli, Angelo Corsi, Manolo Mosciaro, Allan Baclet, e Stefano De Angelis. Il tutto oltre ad ospiti, quali Donata Bergamini, Teresa Boero, Kevin Marulla, Claudio Dionesalvi, Pino Pincente, Enrico Costabile e Gianluca Di Marzio in collegamento web, per testimoniare il valore umano e sociale dell’iniziativa.

Nel corso dell’evento sarà inoltre allestita un’esposizione di maglie storiche del Cosenza Calcio, offrendo agli appassionati l’opportunità di ripercorrere alcune delle pagine più significative della storia sportiva rossoblù.

La manifestazione si concluderà con uno spettacolo commedia a cura de “La Terra di Piero” ideata e scritta da Sergio Crocco, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra tradizione, cultura popolare e identità territoriale. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto al “Paradiso dei Poveri”, realtà da sempre impegnata nell’assistenza e nel sostegno delle persone più fragili e bisognose.

L’evento è promosso con la collaborazione del Comune di Castrolibero, delle associazioni coinvolte e dei partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

