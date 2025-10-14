L’autunno-inverno cosentino si prepara a essere scandito dalle note dei grandi protagonisti della musica italiana. Il Teatro Rendano ospiterà una serie di appuntamenti imperdibili che vedranno alternarsi sul palco Claudio Baglioni e Carmen Consoli, due artisti capaci di raccontare emozioni senza tempo.

Il sipario si aprirà a fine novembre con Claudio Baglioni, che porterà a Cosenza il suo progetto speciale “Piano di volo – SoloTRIS”. Tre serate consecutive - mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre 2025, tutte alle ore 21:00 - in cui il cantautore romano offrirà al pubblico un recital intimo e raffinato, accompagnandosi solo al pianoforte. Un viaggio attraverso cinquant’anni di carriera, tra classici immortali e brani meno conosciuti, in un’atmosfera raccolta e teatrale.

Pochi giorni dopo sarà la volta di Carmen Consoli, attesa al Rendano il venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 20:30. La “Cantantessa” tornerà a incantare il pubblico con la sua voce intensa e i suoi testi che hanno segnato intere generazioni, ripercorrendo un repertorio che spazia da Confusa e felice a L’ultimo bacio, fino ai successi più recenti.