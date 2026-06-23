

Cosenza si prepara a vivere una serata speciale. Il prossimo 29 giugno, dalle ore 18,30 fino all'una di notte, è in programma “Cosenza Vive – Notte d'Estate”, l’evento che inaugura simbolicamente il programma operativo Cosenza Vive, promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, per sostenere il commercio urbano, valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare l'attrattività della città.

“Cosenza Vive nasce dalla convinzione che le città tornano a crescere quando le persone tornano a viverle”. Così Franz Caruso nell’anticipare l’iniziativa. La Notte d'Estate - prosegue il primo cittadino - sarà una festa, ma soprattutto rappresenta il segnale di una comunità che sceglie di mettersi in movimento. Il nostro obiettivo, più volte dichiarato, è quello di delineare una città aperta, attrattiva e capace di creare opportunità per chi lavora, investe e crede nel proprio territorio. Il 29 giugno accenderemo l'estate, ma soprattutto desideriamo accendere una nuova energia per Cosenza. Non sarà una semplice notte bianca, ma voler mostrare concretamente una città aperta, accogliente, partecipata e capace di generare occasioni di incontro, socialità ed economia. Per una sera strade, piazze e attività commerciali diventeranno protagoniste di una esperienza urbana diffusa”.

La Notte d'Estate rappresenta il primo appuntamento pubblico del percorso Cosenza Vive, il programma attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende sostenere il commercio urbano, aumentare l'attrattività della città e creare nuove occasioni di crescita economica. Il programma prevede l'apertura straordinaria delle attività commerciali, iniziative promosse dagli operatori economici, momenti musicali, spettacoli, degustazioni e occasioni di animazione.

“Ogni giorno – ha detto il presidente del Comitato Spontaneo Operatori Economici Cosenza, Carmine Guido, partner dell’iniziativa - alziamo le saracinesche e contribuiamo a dare vita alle strade della nostra città. Per questo abbiamo deciso di essere protagonisti della Notte d'Estate. Vogliamo accendere insieme Cosenza e dimostrare che quando una comunità si unisce attorno a un obiettivo comune può creare entusiasmo, attrattività e nuove opportunità per tutti.”

“Il commercio è sempre più qualità dello spazio pubblico, attrattività della città, eventi, relazioni e capacità di creare occasioni di incontro - ha aggiunto l’assessore alle Attività Economiche e Produttive di Cosenza Rosario Branda. La Notte d'Estate rappresenta il primo passo di un percorso che vuole riportare persone nelle strade, nelle piazze e nelle attività economiche della nostra città”.

Cuore dell'evento saranno proprio i commercianti e gli operatori economici che, attraverso la loro partecipazione, contribuiranno a trasformare la città in un grande spazio condiviso. L'iniziativa nasce dalla convinzione che il rilancio del commercio urbano non possa dipendere soltanto dalle singole attività, ma richieda una visione collettiva, capace di mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. Particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione di un'atmosfera capace di rendere la città diversa dal solito, attraverso allestimenti, illuminazioni e iniziative diffuse che accompagneranno i visitatori lungo l'intera serata.

In vista dell’evento che il 29 giugno accenderà la città con un ricco programma di intrattenimento e attività commerciali aperte, sulla pagina Instagram ufficiale @Cosenza.vive. sarà possibile conoscerne in anteprima tutte le novità e i dettagli. Restare sintonizzati sui social sarà il modo migliore per vivere da protagonisti questa grande festa cittadina. A supporto del Comune di Cosenza per la migliore riuscita della Notte d’Estate, il contributo qualificante del Comitato Spontaneo Operatori Economici di Cosenza, realtà che mostra attenzione concreta verso il territorio attraverso la partecipazione attiva ai momenti più significativi della vita urbana.

