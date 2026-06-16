Torna, da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno, il Muìnafest, il festival interculturale promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso insieme alla Consulta Intercultura del Comune di Cosenza. Il programma del festival si articolerà anche quest’anno in una intensa tre giorni di eventi, incontri, musica, sport e riflessioni che trasformerà la città in un vivace cantiere di culture, identità e relazioni. Il nome Muìna, che in dialetto cosentino significa “confusione creativa”, descrive perfettamente lo spirito del festival: un movimento collettivo e partecipato, nato dal basso, che vede protagoniste le comunità migranti di origine sudamericana, africana, asiatica, europea e rom, insieme a cittadini e realtà locali.

“La nostra Amministrazione – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso nell’esprimere soddisfazione per la nuova edizione del “Muìnafest” - ha assegnato un ruolo importante alla Consulta Intercultura che esercita una significativa funzione di raccordo e di cerniera tra tutte le comunità straniere presenti in città, per costruire insieme un modello urbano di integrazione interculturale che sta già portando un contributo significativo al processo di contaminazione e di crescita della cittadinanza cosentina.

Basti pensare – ha aggiunto Franz Caruso – al supporto fornito al Comune e ad alcuni nostri uffici da parte dei componenti delle comunità straniere che svolgono funzioni di mediatori culturali. Cosenza – ha concluso il primo cittadino – continua a seguire con attenzione le attività della Consulta Intercultura che trovano la loro sublimazione nel “Muinafest” che rappresenta un modello di integrazione assoluta nel nostro tessuto sociale di tutti coloro che, provenendo da altri Paesi, partecipano attivamente alla vita della nostra città”. Il primo atto del programma di quest’anno, che ha per sottotitolo “Vortici di identità e culture”, sarà, venerdì 19 giugno, alle ore 17,30, la rassegna di cortometraggi a tematica interculturale organizzata, al Cinema Teatro Italia-Tieri, in collaborazione con il Cineforum “Falso Movimento”.

Sabato 20 giugno, presso la Sala conferenze di “Sport e Salute” in Piazza Matteotti è in calendario, alle ore 9,30, un primo panel sul tema “Famiglie migranti come risorsa attiva: dalla tutela dei diritti alla costruzione di comunità inclusive”. Previsti i saluti del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dell’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Mons. Giovanni Checchinato, e di Rosaria Guzzo, Presidente della FIDAPA BPW ITALIA, Sezione di Cosenza. I lavori saranno moderati da Stefania Bevilacqua della Consulta Intercultura di Cosenza e vicepresidente dell’Ucri (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

Interverranno Mirela Turenschi, Professoressa di Lingua romena, Gilda Zinno, Specialista in Mediazione Linguistico-Culturale e Segretaria della FIDAPA BPW ITALIA, Mariafrancesca D'Agostino, Docente di Migrazioni, Cooperazione e Sociologia Politica dell’Università della Calabria, e Alessandra Bresciani, Consigliere Comunale e componente della Consulta Intercultura della città di Cosenza. A seguire, sempre sabato 20 giugno, alle ore 11,30 (nella sala conferenze di “Sport e Salute”), secondo panel sul tema “Lavoratori migranti: diritti, contratti e tutela per un lavoro dignitoso”.

I lavori, moderati da Nataliya Kutsenko, componente della Segretaria Generale di Confintesa per i Popoli, vedrà la partecipazione di Ibrahima Deme Diop, Segretario di Confintesa per i Popoli, Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa, Armando Fiorito, Funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, Alessia Cassia, Referente OIM in Calabria, Sicilia e Sardegna, e del progetto ALT Caporalato TRE, e Flavio Vincenzo Ponte, Professore associato in Diritto del lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria. Alle ore 17,00 di sabato 20 giugno, in Piazza Carratelli, è prevista la Festa Interculturale, con i Giochi Interculturali, organizzata in collaborazione con “Social Builders” APS Cosenza. Sarà, infine, la musica la protagonista assoluta della giornata conclusiva del “Muìnafest”, di domenica 21 giugno, a partire dalle ore 17,00, in Piazza Carratelli.

Presenterà Monica Campanella. Ad aprire la serie delle esibizioni sarà il concerto dell’Orchestra Ars Enotria con un viaggio musicale nelle sonorità del mondo. Alle 17,40 il programma prevede, inoltre, l’esibizione di Francesca Danila ed Elisa Ciuraru della Comunità Rumena. Seguirà la sfilata di costumi tradizionali delle diverse comunità della Consulta Intercultura. Completano il programma, la Danza Culturale Sampaguita delle Filippine, l’esibizione di ballo tradizionale rumeno, a cura della comunità rumena, e delle “Cosenza zumba ladies” delle Filippine. Concluderà la serata, alle ore 20,00, il concerto del cantante filippino Armand Curameng.

Altra appendice del programma, domenica mattina, alle ore 11,00, con il torneo di pallavolo femminile, con la partecipazione delle squadre delle Filippine, del Sud America e del Perù. Il torneo di pallavolo maschile sarà riservato esclusivamente ai giocatori filippini. La premiazione della squadra del Gambia. vincitrice del torneo di calcio, si terrà, invece, domenica pomeriggio.