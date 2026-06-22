Cerisano torna a trasformarsi in un palcoscenico diffuso, dove piazze, vicoli e scorci del borgo diventano luoghi di incontro, spettacolo e partecipazione. Dal 24 al 27 giugno, il Festival delle Serre – Anteprima 2026 porterà nel paese un cartellone ricco di cinema, teatro, musica, appuntamenti per bambini e live set, confermando la vocazione culturale di una comunità che continua a investire sugli eventi come strumento di promozione e identità.

L’anteprima si presenta come uno dei momenti più vivaci dell’estate culturale calabrese, con una proposta capace di coinvolgere pubblici diversi e di abbracciare l’intero borgo in un clima di festa, emozione e condivisione.

Festival delle Serre, l’Anteprima 2026 anima Cerisano

Il programma alterna proiezioni cinematografiche sotto le stelle in Piazza Chiusi, spettacoli teatrali nel prestigioso Palazzo Sersale, iniziative dedicate ai più piccoli nello Slargo San Lorenzo e serate musicali in Piazza Zupi, dove live set e concerti accompagneranno il pubblico fino a tarda notte.

Sul palco arriveranno protagonisti amati dal pubblico come Rosalia Porcaro, Pacifico, Matilde Brandi e Francesco Branchetti, insieme a compagnie teatrali, artisti, musicisti e performer chiamati a rendere ogni appuntamento un’esperienza diversa.

Il borgo diventa così il cuore di un racconto culturale che unisce linguaggi differenti: dalla comicità al teatro, dalla musica al cinema, dalle performance dal vivo agli spettacoli per famiglie.

Cinema, teatro e spettacoli per bambini nel borgo

Il cinema proporrà titoli pensati per famiglie e appassionati, dal ritorno di Zootropolis 2 a Troppo cattivi 2, fino alle nuove avventure di Heidi. Le proiezioni sotto le stelle rafforzano l’atmosfera di comunità e trasformano la piazza in una sala cinematografica all’aperto.

Il teatro porterà invece in scena storie intense e ironiche, omaggi musicali e spettacoli capaci di intrecciare danza, recitazione e narrazione. Un’offerta pensata per dare qualità e varietà al cartellone, valorizzando anche luoghi simbolici come Palazzo Sersale.

Spazio importante sarà riservato anche ai bambini, con burattini, bolle parlanti e racconti sospesi a un filo. Un mondo dedicato ai più piccoli, pensato per rendere il Festival delle Serre un’esperienza realmente condivisa dalle famiglie.

La musica accende le notti di Cerisano

Accanto a cinema e teatro, la musica sarà una delle anime dell’Anteprima 2026. DJ set, band live e atmosfere serali trasformeranno Cerisano in un grande salotto all’aperto, dove il pubblico potrà vivere il borgo fino a tarda notte.

La scelta di distribuire gli appuntamenti tra diversi luoghi del paese rafforza l’idea di un festival diffuso, capace di valorizzare gli spazi urbani e di coinvolgere cittadini, visitatori e attività locali.

Di Gioia: «Orgogliosi del cartellone allestito»

Il sindaco Lucio Di Gioia esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per il percorso culturale che Cerisano sta portando avanti da mesi.

«Siamo orgogliosi del cartellone allestito per questa anteprima del Festival delle Serre. Cerisano sta vivendo un fermento culturale straordinario, frutto di mesi di attività continue che hanno portato nel nostro borgo ospiti, presentazioni, concorsi, master ed eventi di grande qualità. È un percorso che non si ferma: siamo già al lavoro per il Festival di settembre, con l’obiettivo di offrire alla nostra comunità e ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente».