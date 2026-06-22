Il 20 agosto l’artista romana protagonista dell’Arcella Open Air Festival con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”. Un omaggio ai due grandi cantautori italiani in una delle location più suggestive della Calabria

Il Tirreno cosentino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Il prossimo 20 agosto sarà infatti Fiorella Mannoia a salire sul palco dell’Arcella Open Air Festival di San Nicola Arcella, portando in Calabria il suo nuovo progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”.

Uno spettacolo intenso e particolarmente significativo, nato in occasione del trentennale di Anime Salve, il disco pubblicato nel 1996 da Fabrizio De André e Ivano Fossati e considerato una delle opere più importanti della canzone d’autore italiana.

Attraverso questo progetto, Fiorella Mannoia accompagna il pubblico in un viaggio musicale che attraversa alcune delle pagine più profonde e poetiche del repertorio dei due artisti, restituendo nuova voce a brani che continuano a parlare al presente e a emozionare generazioni diverse. Un omaggio costruito con la sensibilità interpretativa che da sempre caratterizza l’artista romana, capace di intrecciare memoria, impegno civile e intensità emotiva.

Ad accogliere il concerto sarà una cornice d’eccezione. L’Arcella Open Air Festival si svolge infatti in uno dei luoghi più suggestivi della costa calabrese: un’arena naturale affacciata sul Golfo di Policastro, immersa in un paesaggio che unisce storia, cultura e bellezza naturale.

Lo scenario è quello di Palazzo dei Principi Lanza e della storica Torre Crawford, con lo sguardo che si apre verso la celebre Isola Dino e la Baia Azzurra, tra gli scorci più iconici dell’intera costa tirrenica calabrese.

È proprio questo connubio tra musica dal vivo e paesaggio a rappresentare l’identità dell’Arcella Open Air Festival, una manifestazione che punta a trasformare ogni concerto in un’esperienza immersiva, capace di valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità.

L’arrivo di Fiorella Mannoia conferma la crescita della rassegna e il suo ruolo all’interno dell’offerta culturale estiva della Riviera dei Cedri. Il concerto del 20 agosto si annuncia come uno dei momenti di punta della stagione, destinato ad attirare appassionati di musica d’autore da tutta la Calabria e non solo.

Tra le note di De André e Fossati e uno dei panorami più affascinanti del Mediterraneo, San Nicola Arcella si prepara così a vivere una serata in cui poesia, musica e territorio si incontreranno in un unico grande racconto.