Successo a Fuscaldo Marina per la manifestazione che ha unito mixology, vino, gastronomia e musica

Si è conclusa con una partecipazione significativa di pubblico la prima edizione del Fuscaldo Sun Spirit, la manifestazione che per due giorni ha trasformato Fuscaldo Marina in un punto d'incontro dedicato alla cultura del gusto, della mixology e alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza del territorio.

L'evento ha proposto un ricco programma tra degustazioni, cocktail d'autore, vini, prodotti tipici, musica e intrattenimento, offrendo ai visitatori un percorso alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche calabresi in un clima di festa e convivialità.

Numerosi gli operatori del settore, i produttori e gli appassionati che hanno animato gli spazi della manifestazione, contribuendo a creare un'occasione di promozione per il territorio e per le sue produzioni di qualità. Il pubblico ha potuto incontrare professionisti della mixology, conoscere aziende locali e partecipare ai momenti di degustazione dedicati ai sapori della Calabria.

Il Fuscaldo Sun Spirit si è confermato così un appuntamento capace di coniugare promozione turistica, cultura enogastronomica e intrattenimento, valorizzando il lungomare di Fuscaldo Marina e le sue potenzialità come luogo di eventi e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio.

La chiusura della manifestazione lascia un bilancio positivo e pone le basi per le future edizioni di un evento nato con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso le sue produzioni, le sue tradizioni e la capacità di fare rete tra imprese, operatori e istituzioni.