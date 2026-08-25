Il rombo delle moto arriverà fino al cuore storico di Cassano all’Ionio. Sabato 29 agosto la città sarà una delle tappe del XIV Motoraduno di San Lorenzo del Vallo, appuntamento ormai consolidato nel panorama del mototurismo calabrese e capace di richiamare appassionati da diverse località della regione.

Alle 18 partirà da San Lorenzo del Vallo il primo giro turistico dell’edizione 2026, quest’anno dedicata alla memoria di Gaetano Aita, giovane socio del Moto Club recentemente scomparso. La carovana farà quindi rotta verso Cassano all’Ionio, dove i motociclisti saranno accolti nel borgo per una visita alla scoperta del centro storico e del suo patrimonio.

L’arrivo a Cassano non sarà dunque una semplice sosta lungo il percorso. L’obiettivo è trasformare il passaggio dei bikers in un momento di incontro con la città, facendo conoscere ai partecipanti storia, luoghi e identità del territorio.

A promuovere la tappa cassanese è stato il vicesindaco Giuseppe La Regina, che ha sostenuto la collaborazione con gli organizzatori del Motoraduno proprio nella prospettiva di utilizzare l'evento come occasione di valorizzazione turistica e culturale.

Per una sera il centro storico diventerà così punto d’incontro tra motociclisti, cittadini e visitatori, mettendo insieme la passione per le due ruote e la scoperta dei borghi.

Un viaggio tra le comunità

È anche questa la formula sulla quale punta il Moto Club San Lorenzo del Vallo, presieduto da Ignazio Lamerata: costruire intorno al Motoraduno un itinerario capace di collegare territori diversi e trasformare il mototurismo in uno strumento di conoscenza dei luoghi attraversati.

La collaborazione con Cassano all’Ionio rappresenta, in questa prospettiva, uno degli elementi della quattordicesima edizione. San Lorenzo del Vallo, Cassano e gli altri centri coinvolti diventano tappe di uno stesso percorso nel quale al viaggio in moto si affiancano la conoscenza delle tradizioni e delle realtà locali.

Sabato 29 agosto Cassano all’Ionio sarà quindi protagonista del primo itinerario turistico del Motoraduno 2026, tra motori, memoria e promozione del territorio, con l'accoglienza dei bikers nel centro storico a segnare uno dei momenti centrali della giornata.